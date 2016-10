Corpo de homem envolvido em morte de policiais é encontrado no rio Manacapuru

O corpo de um homem foi encontrado boiando no início da tarde desta quinta-feira (27), por volta de meio-dia, no rio Manacapuru na Ilha da Paciência, no ramal do Jandira, em Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus). A Polícia Civil ainda procura pela identificação, mas sabe que o cadáver é de um dos indivíduos envolvidos nos homicídios do investigador de polícia Genelson Carlos Duarte Mota e do policial militar Rubenicio da Silva Alexandre.

Segundo o delegado diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), Mariolino Brito, o corpo boiava na margem esquerda do rio, quando foi percebível a face do cadáver e assimilada com o rosto dos envolvidos no tiroteio da última terça-feira (25).

Entenda o caso

Segundo o titular da 31ª DIP, Ricardo Homero, Genelson teria recebido, no final da tarde da última terça-feira (25), uma denúncia anônima informando o transporte de entorpecentes no local e saiu para averiguar a delação. Ele teria solicitado o apoio de ribeirinhos do lugar durante o atendimento da ocorrência.

“Terça-feira à noite, por volta das 22h, recebemos a informação, pelo representante da Polícia Militar de Iranduba, sobre a apreensão de entorpecentes no lugar e a morte de duas pessoas. Até então não sabíamos que eram policiais. Os corpos das vítimas estavam em uma embarcação do tipo voadeira. Dentro da embarcação foram encontrados 100 tabletes de entorpecentes com aspecto de maconha do tipo skunk, uma metralhadora da Polícia Civil e projéteis de armamento ponto 40 e 380 milímetros. Não sabemos precisar a quantidade de tiros que eles levaram”, esclareceu o delegado.

Ricardo Homero informou que uma testemunha do caso, que já prestou depoimento na delegacia, teria presenciado a troca de tiros entre os policiais e os responsáveis pelo carregamento ilícito. Essa pessoa teria repassado informações que estão contribuindo significativamente para o andamento dos trabalhos investigativos.

O enterro de Genelson ocorreu na manhã desta quinta-feira (27), no cemitério São Geraldo, localizado na rua Valpes, bairro Alto, em Iranduba.

