Corpo de homem em rio é encontrado por bombeiros em Manacapuru

O corpo de um homem, identificado como Antônio de Lima Sobrinho, 48, foi encontrado em um rio que corta a comunidade Monte Sião, em Manacapuru, por homens do pelotão fluvial do Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira (6). A suspeita é de que a vítima tenha morrido por afogamento, mas as causas da morte só serão confirmadas após exames do Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com informações repassadas pela assessoria do Corpo de Bombeiros, Antônio teria saído da comunidade Monte Sião no Paraná do Supiá, zona rural de Manacapuru (distante 69 km de Manaus), em uma pequena embarcação na terça (4), por volta das 7h.

Os bombeiros foram acionados por policiais do município, ainda no mesmo dia, por volta das 21h e, no dia seguinte, três mergulhadores foram enviados ao local que, a princípio, encontraram apenas o barco que o homem usava.

Após a remoção da água, o corpo do homem foi encaminhado para o IML, onde deve aguardar pelo reconhecimento dos familiares.

