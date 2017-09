Corpo de homem é retirado do rio Negro com várias perfurações

As causas da morte serão investigadas pela polícia – Divulgação

O Corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando no rio Negro – nas proximidades da feira da Panair – bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, na noite desta quinta-feira (31). As causas da morte serão investigadas pela polícia.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) está a caminho do local para fazer a remoção do corpo. Segundo informações preliminares, a vítima trabalhava como carregador na balsa amarela e era conhecido pelo apelido de “Bolinha”.

A reportagem tentou contato com os policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pela segurança na área, para saber mais informações sobre a ocorrência. No entanto, não houve retorno.

Quando foi retirada da água, a vítima vestia apenas uma bermuda jeans preta. Pelo corpo, principalmente na região dos olhos, há várias perfurações possivelmente ocasionadas pela mordida de animais aquáticos, como peixes, que podem ter se alimentado da vítima.

