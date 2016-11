Corpo de homem é encontrado em rua no Tarumã; vítima estava com pés e mãos amarradas

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por populares na Rua do Vertente, conjunto Vivenda Verde, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. Segundo a polícia, o homem foi espancado até a morte e estava com os pés e as mãos amarradas.

De acordo com testemunhas, era por volta das 4h da madrugada deste domingo (13), quando a vítima foi encontrada. O homem estava com um cinto amarrado no pescoço e possuía sinais de lesões de arma de fogo. A polícia teve conhecimento do caso, por volta das 5h, horário em que a ocorrência foi registrada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Segundo o Ciops, moradores da região relataram que ouviram disparos de arma de fogo e, em seguida, encontraram o corpo do homem na via pública, em frente de uma fábrica de colchões.

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local do crime para fazer a remoção do corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso. Até a publicação desta matéria, a vítima não havia sido identificada.

