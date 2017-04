Corpo de homem é encontrado em ramal da AM-010

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em estado de decomposição, na tarde desta segunda-feira (24), no sítio Cachoeira dos Leões, localizado no km 37 da estrada AM 010 (Manaus-Itacoatiara). O homem foi morto com um tiro na cabeça.

Uma moradora, identificada como Andreia, foi quem descobriu o corpo no local ainda no domingo (23). Após sentir o forte odor, ela acionou os policiais do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo o tenente Leonardo Luz, do 26º DIP, as buscas começaram no mesmo dia, mas houve dificuldade durante a ação e o corpo só foi encontrado nesta segunda.

“Recebemos a ligação ainda ontem, acionamos o IML mas não conseguimos encontrar o local”, disse um dos policiais.

Ainda de acordo com o policial, a causa provável do homicídio seria um acerto de contas.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e aguarda por reconhecimento de familiares. O caso será encaminhado para Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que vai investigar o caso.

Laize Minelli

EM TEMPO