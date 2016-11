Corpo de homem é encontrado em matagal da Ufam

O corpo de um homem não identificado foi encontrado com as mãos amarradas em uma trilha localizada na divisa das áreas florestais das Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), no Japiim, Zona Centro-Sul da capital, por volta de 16h30, desta quinta-feira (17).

“Estava fazendo uma caminhada pelo local, quando sentir um forte odor e me deparei com o cadáver. Foi algo tremendamente assustador”, disse um professor universitário, que com medo de represálias não quis se identificar.

A segurança da universidade foi acionada e as equipes entraram em contato com policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). “Este indivíduo provavelmente foi executado em outro local e foi lançado na trilha na noite anterior. Pois o corpo aparentemente estar em estado de composição. As pessoas que fizeram isso com esse rapaz foram pelo lado da Ulbra e não pelo lado da Ufam. Essa trilha é muito utilizada para emboscadas e como ‘matadouro’”, disse um segurança, que pediu para não ter o nome revelado.

Segundo a Perícia Criminal do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil, feita no local, a vítima foi atingida com dois tiros na cabeça, mas não foram encontradas cápsulas próximo do corpo. “Não dá para afirmar se a vítima foi morta aqui, mas o homem apresentava perfurações na região da cabeça. Estava com as mãos amarradas para trás, porém, não tinha sinais de tortura”, disse a perita.

O homem aparentava idade entre 21 a 26 anos, 1,70 metros de altura, de cor parda. De acordo com a Polícia Civil, a vítima não portava nenhum documento de identificação e trajava camisa verde e bermuda. Uma guarnição da 11ª Cicom fez buscas no local e para tentar encontrar qualquer vestígio sobre o caso. “Devido a falta de identificação, não se sabe se há ligação com o tráfico de drogas”, disse um tenente que opera naquela região.

O Instituto Médico Legal (IML) chegou ao corpo através da avenida Solimões, que serve de acesso à Ulbra, e removeu o corpo às 20h. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO