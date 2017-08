Corpo de homem é encontrado em área de mata na Compensa com sinais de abuso sexual

O corpo do homem foi encontrado por familiares em uma área de mata na avenida Brasil – Divulgação

O corpo de um homem identificado como João Campinas de Souza, de 55 anos, foi encontrado, com marcas de agressão física e de abuso sexual por volta das 11h30 deste domingo (20), em um terreno na avenida Brasil, bairro Compensa, nas proximidades da sede do governo do Amazonas, na Zona Oeste de Manaus. O corpo já estava em estado de decomposição,

O corpo, segundo informações da Polícia Militar, foi encontrado por familiares. Os parentes informaram à Polícia que a vítima trabalhava como ajudante de pedreiro e sempre saia de casa para catar latinhas pela cidade.

Trajando apenas um abadá e uma cueca vermelha, havia também pedras e preservativos próximo ao corpo. Segundo a cunhada da vítima, Rosaria Pereira da Costa, de 52 anos, havia sinais de abuso sexual e perfurações na cabeça e pescoço do homem. A perícia confirmou o abuso sexual. As pedras podem ter sido usadas para matar a vítima.

A familiares relataram à polícia, que o ajudante de pedreiro estava desparecido desde a última sexta-feira (18). Investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), estiveram no local apara colher informações sobre o crime . A especializada investigará o caso.

