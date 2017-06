Corpo de homem é encontrado com mordaça e mãos amarradas na Zona Norte

A polícia suspeita que a vítima foi sequestrada em outro lugar, assassinada e deixada na rua Andorinha – Daniel Landazuri

Um homem ainda não identificado, com idade aparente entre 20 e 25 anos, foi assassinado com dois tiros na nuca, na noite desta terça-feira (13). O corpo foi encontrado na rua Andorinha, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O corpo estava com os pés e mãos amarradas por uma corda e com a boca amordaçada com um pano e um cinto.

De acordo com moradores do Cidade de Deus, um carro modelo Siena, de cor vermelha e placa não identificada, foi visto deixando o cadáver na rua.

“Foi por volta das 23h, eu estava deitada só ouvi os tiros e pensei que fossem fogos de artifício. Depois deu pra ver o carro descendo a ladeira”, contou uma moradora que preferiu não ser identificada.

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e acionaram o Departamento de Polícia Técnico-científica (DPTC), que realizou a perícia no local.

A vítima usava apenas uma bermuda jeans, aparentava ter 1,65 metros de altura, cor parda, cabelos crespos e tinha uma tatuagem de dragão do lado direito do abdômen.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda por identificação. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO