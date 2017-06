Corpo de homem é encontrado com mãos amarradas na BR-174

Integrantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram o corpo de um homem, ainda não identificado, na tarde desta quinta-feira (01), no quilômetro 64 da estrada BR-174, que liga Manaus à Porto Velho. A vítima estava em uma área de mata, no ramal do “Branquinho”.

Ao notarem a presença do corpo na mata, os policias rodoviários acionaram a Polícia Civil para comunicar a descoberta. Uma equipe de investigação foi até o local para averiguar o fato. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado e deslocou uma viatura para fazer a remoção do corpo.

O homem é moreno, magro, estava vestido com uma bermuda, na cor branca, e com as mãos amarradas para trás.

Devido à distância a ser percorrida, até às 19h30, as equipes não retornaram a Manaus. Legistas aguardam o retorno da viatura do IML para iniciar os trabalhos de identificação.

Raphael Sampaio

EM TEMPO