Corpo de homem é abandonado por assassinos em rua no Santo Antônio

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, na noite desta quarta-feira (1º), na rua José Tadros, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Há suspeita dos assassinos terem executado o homem em outro lugar e abandonado o corpo na via pública.

A polícia suspeita que o crime tenha ocorrido no bairro Compensa, Zona Oeste da cidade. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) foram acionadas para o local.

Os policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) preservam a cena do crime, mas não souberam dar detalhes sobre a morte e nem se há perfurações de arma de fogo ou cortes de arma branca.

A vítima estava vestindo apenas com um calção, utilizado em partidas de futebol, com o símbolo do Compensão (time da Compensa). A identificação deve ser feita na sede do IML, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Ainda não há mais informações sobre o veículo que transportou o corpo da vítima até o local e nenhum suspeito foi identificado até o fim da noite.

Isac Sharlon

EM TEMPO