Corpo de homem desaparecido em pescaria é encontrado no Manaquiri

Populares encontraram, na manhã desta terça-feira (16), o corpo de Mizael Oliveira Cascais, 52, nas proximidades da Comunidade do Tilheiro, no município de Manaquiri (distante 156 km de Manaus). Ele estava desaparecido desde o último domingo (14), quando saiu para pescar.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas chegou a enviar uma equipe de mergulhadores para o município para fazer as buscas e o resgate. As buscas começaram ainda na tarde da segunda (15), dia em que o Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento da vítima foi registrado.

De acordo com a assessoria do órgão, parentes de Mizael não tinham notícias dele desde o domingo. Amigos e moradores da comunidade ajudaram nas buscas e conseguiram encontrar o corpo.

Laize Minelli

EM TEMPO