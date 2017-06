Corpo de homem degolado é encontrado em mata no Parque das Laranjeiras

Com a cabeça degolada, o corpo de Jean de Brito Albana, conhecido como “Jacaré”, de 20 anos, foi encontrado enterrado em uma cova rasa, na manhã desse domingo (4), em uma área verde de uma universidade particular, na rua Barão do Rio Branco, bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo parentes de “Jacaré”, a vítima era usuária de drogas e estava desaparecida desde a última quinta-feira (1). Jacaré recebia ameaças há duas semanas e sofreu um atentado na comunidade Mundo Novo, onde morava com a família.

“Ele chegou a comentar com a mãe dele que estava ameaçado de morte. Na semana retrasada um carro o perseguiu, mas ele percebeu e conseguiu correr, deram vários tiros, mas não acertaram ele”, contou uma prima da vítima que não quis ter o nome divulgado.

Ainda segundo os familiares, a vítima costuma sair de casa para usar drogas. “Ele saia de casa, mas sempre retornava no final do dia. Deu meia-noite e a mãe dele estranhou. Na sexta ele também não apareceu e nos preocupamos. Começamos a procurar, fomos nos hospitais, delegacias e até no IML”, disse uma tia de Jean, que também não quis se identificar.

Por volta das 8h de hoje, a família soube da localização do corpo Jacaré. Um grupo de parentes da vítima entrou na mata e encontrou um rastro de sangue que levou até a cova onde estava o corpo.

Policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e acionaram o Departamento de Polícia Técnico-cientifica (DPTC) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por causa do difícil acesso ao local, uma equipe dos Bombeiros foi acionada para remoção Ao todo, seis bombeiros ajudaram a desenterrar o corpo.

De acordo com a perícia, o corpo estava em decomposição, em uma cova rasa, com a cabeça enterrada ao lado do braço esquerdo e vestindo apenas uma bermuda. Uma camiseta também foi encontrada próxima à cova. As roupas ajudaram a família na identificação do cadáver.

“O corpo estava muito sujo de barro, ainda não deu para identificar outras perfurações além do corte no pescoço. Mais detalhes somente após necropsia”, informou uma perita da Polícia Civil.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Medico Legal (IML) e deve o caso deve ser investigado pela DEHS.

Daniel Landazuri

EM TEMPO