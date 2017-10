Corpo de homem com sinais de tortura é encontrado em rua do Novo Aleixo

O corpo de um homem ainda não identificado foi localizado por moradores da travessa Juruá, bairro Aleixo, Zona Norte de Manaus, com sinais de tortura. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada, na noite desta terça-feira (17), com fitas enroladas no pescoço e os pés amarrados com presilhas plásticas.

Leia também: O bairro do medo: em apenas uma rua, 4 homicídios foram registrados em 5 meses

Ainda segundo a polícia, o homem possuía cortes, possivelmente ocasionados por uma arma branca. “Tudo indica que ele foi desovado [deixado] no local. Foi possível notar que ele tinha cortes superficiais na nuca e nas orelhas. As características apontam que foi algum acerto de contas”, informou um investigador, que acompanhou a ocorrência.

Um frentista de um posto de gasolina, localizado na avenida João Câmara, próximo ao local onde o corpo foi encontrado, disse que viu um carro branco deixando a área em alta velocidade.

O corpo foi encaminhado ao IML, onde permanece sem identificação. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia mais:

Ala de queimados em hospital de Manaus atendeu 500 vítimas em 2017

Turista sueca morre em queda de avião com 5 passageiros no rio Negro

Bosco Saraiva anuncia reforma de 9 delegacias em Manaus