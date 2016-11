Corpo de ex-presidiário é encontrado enterrado por familiares em terreno na Zona Norte

O ex-presidiário, Jhonatan Silva da Cunha, foi encontrado morto e enterrado em uma região de mata, localizada na comunidade Campo Dourado, bairro Cidade Nova 2, na Zona Norte de Manaus. Segundo a família da Jhonatan, um homem, que se identificou como autor do crime, ligou para os parentes da vítima e informou a localização do corpo. O homem estava desaparecido há dois dias.

“Quando tiveram conhecimento da situação, imediatamente, alguns familiares foram até o local indicado e começaram a cavar. O corpo estava em uma vala de difícil acesso”, informou um tenente da Polícia Militar (PM), que participou da ação de resgate.

A polícia informou que o chamado de resgate foi feito ao disque-denúncia 190 da PM, por volta das 15h. No entanto, os procedimentos no local só tiveram início após a chegada dos servidores do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas (CBMAM).

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para auxiliar na remoção do corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou que a linha de investigação para desvendar a motivação do crime será um possível acerto de contas, já que Jhonatan tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Portal EM TEMPO