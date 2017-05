Corpo de desaparecido é encontrado em mata de Manacapuru

O corpo de Adailson Braga de Souza, 27, foi localizado, nesta quinta-feira (25), em uma área de mata próximo à comunidade Terra Santa, situada às margens do Lago do Miriti, em Manacapuru (município distante 86 km em linha reta de Manaus). Adailson estava desaparecido há oito dias e, segundo a polícia civil, o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Manacapuru, as investigações começaram após a família registrar um Boletim de Ocorrência (B.O) noticiando o desaparecimento.

“Após o registro, saímos em buscas e, com algumas informações que coletamos, descobrimos que ele não possuía residência fixa e morava nessa região de mata, de difícil acesso. Inclusive, para alcançar o local, é preciso usar algum tipo de embarcação, pois o único acesso é por via fluvial”, contou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, Adailson respondia vários processos por envolvimento em furto, mas o delegado preferiu não ligar a morte aos crimes cometidos no passado.

“Somente com uma análise mais detalhada saberemos os motivos da morte dele. Não localizamos marcas de espancamento ou ferimento, apenas a necropsia poderá apontar qualquer situação desse tipo”, completou Torres.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para auxiliar na remoção do corpo de Adailton.

Raphael Sampaio

EM TEMPO