Bombeiros encontram um dos corpos de desaparecidos em colisão de lancha

O corpo de uma das duas pessoas desaparecidas na região do município de Autazes (a 113 Km de Manaus), no início da noite de quinta-feira (22), após a colisão de duas lanchas, foi encontrado nesta sexta-feira (23) por militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Conforme informações da Polícia Militar (PM), o corpo de Francisco Marques da Silva, 46, foi encontrado próximo ao Porto das Pedras, uma região conhecida do município.

O homem estava desaparecido desde o início da noite de quinta-feira (22), quando duas lanchas de transportes de passageiros colidiram. Na ocasião, ele e Josimar Sandoval Balieiro, 30, que ainda não foi encontrado, caíram no rio e desapareceram.

De acordo com os Bombeiros, policiais militares iniciaram as buscas ainda por volta das 20h da última quinta-feira (22), e devem continuar as ações para encontrar a outra vítima.

