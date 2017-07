Corpo de churrasqueiro é encontrado em igarapé no Novo Aleixo

Os bombeiros foram chamados por causa do difícil acesso ao local onde o corpo foi encontrado – Daniel Landazuri

O corpo do churrasqueiro José Augusto Pinheiro, de 35 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (28), dentro de um igarapé, na rua Ibicaré, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo a ex-mulher da vítima, Raimunda Carvalho, 52, José Augusto era alcoólatra e morava sozinho. Ele foi visto pela dona de casa na manhã de ontem. “Ele foi à minha casa, tomou café e disse que estava passando por problemas de saúde e que iria no hospital. Acredito que ele estava doente devido a bebida”, afirmou.

A ex-mulher do churrasqueiro disse que o homem era alcoólatra – Daniel Landazuri

Alguns moradores da área informaram que o churrasqueiro tinha sido visto na noite de ontem em uma feira do bairro. “Acho que ele caiu no rip-rap enquanto tentava voltar para casa. Ele morava próximo daqui”, contou um morador do Novo Aleixo.

De acordo com a perícia, o corpo da vítima não apresentava sinais de agressão. “Encontramos apenas um corte na testa, uma marca compatível com a altura da queda”, disse o perito.

Os bombeiros foram acionados pra remover o corpo,por causa do difícil acesso ao local. O caso foi registrado pelo 27º DIP.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

