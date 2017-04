Corpo de canoeiro desaparecido desde terça-feira é encontrado no Rio Negro

O corpo do canoeiro Saturnino Pires Gomes, conhecido como “Seu Neném”, que estava desaparecido desde a manhã da última terça-feira (11), foi encontrado no Rio Negro na manhã desta quinta (13), nas proximidades da Orla do Amarelinho, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, seu Neném prestava serviços de frete na Feira da Panair e desapareceu após ser contratado por Célio Farias de Souza, de 28 anos, para uma suposta entrega de carga. Durante o trajeto, Célio havia anunciado um assalto e, para fugir, seu Neném teria se jogado no rio e não conseguiu retornar. Célio foi detido na tarde de terça-feira, suspeito de envolvimento no desaparecimento do canoeiro.

Segundo os bombeiros, o cadáver da vítima está em estado de decomposição e emergiu por volta das 8h20 desta manhã. O corpo foi levado para a base do Pelotão Fluvial do Corpo de Bombeiros e depois removido para o Instituto Médico Legal (IML).

