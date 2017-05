Corpo de Bombeiros realiza curso de aperfeiçoamento em Salvamento Aquático na Ponta Negra

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou hoje, 06, em parceria com o Instituto de Educação de Segurança Pública (IESP), uma das etapas do curso de formação de sargentos da corporação na especialidade “Salvamento Aquático”. O treinamento foi realizado na praia da Ponta Negra, ponto estratégico de atuação dos militares por conta da grande concentração de banhistas.

O comandante Geral do CBMAM, coronel Fernando Pires Júnior, acompanhou as atividades consideradas fundamentais para o aprimoramento das ações de prevenção do órgão.

“Essa é uma política adotada pelo nosso comando, zelar pelo ensino e a instrução visando o melhoramento da capacidade técnica dos nossos bombeiros, e assim oferecer um serviço de excelência para a população”, ressaltou o gestor do CBMAM.

Esta é a primeira turma de 2017, que conta com a participação de 37 alunos, que durante um período de três meses receberão o treinamento. O próximo módulo será “Salvamento em Altura”, quando os militares irão concluir o curso e estarão aptos a chefiar equipes em ações de prevenção, primeiros socorros, transporte de vítimas entre outras operações de emergência. A meta é que ainda este ano mais duas turmas sejam capacitadas.

Bombeiro Presente- Além das atividades na praia, também foram realizadas pelo comandante, visitas técnicas em postos da corporação instalados em pontos estratégicos da capital e do interior. A iniciativa do órgão tem o objetivo de intensificar as ações da corporação por meio da operação “Bombeiro Presente”, que nos fins de semana realiza ações preventivas em todo o Estado.

