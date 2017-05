Corpo de Bombeiros localiza duas vítimas do acidente com lancha na Marina do David

O corpo de Bombeiros do Amazonas localizou na tarde desta terça-feira (30), dois corpos das vítimas do acidente envolvendo uma lancha e um bote na madrugada de segunda-feira, no rio Tarumã, Marina do David, em Manaus. De acordo com soldados da Corporação, as vítimas encontradas são Eduardo Ramos Lopes, de 28 anos e Luiz Carlos Rodrigues, de 40 anos. Uma terceira pessoa identificada como José Carlos Rodrigues, ainda encontra-se desaparecida.

No dia do acidente, as vítimas estavam em um bote de alumínio, quando foram surpreendidos por uma lancha maior, que colidiu com a embarcação em que estavam. A lancha que colidiu com o bote evadiu-se do local, sem prestar socorro.

De acordo com Carlina Encarnação Souza, 27, parente das vítimas, os homens retornavam para casa. “Eles estavam retornando para nossa casa na Comunidade Ebenezer, depois de levarem meu tio ao hospital para tratamento. Eles decidiram voltar à noite mesmo, porém estavam em um bote pequeno, quando uma lancha maior bateu deles. É só isso que sabemos” disse.

Os bombeiros continuam as buscas pelo terceiro desaparecido. Após o resgate, os corpos serão levados ao Instituto Médico Legal (IML).