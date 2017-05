Corpo de Bombeiros inicia buscas por criança desaparecida em Iranduba

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado na noite desta segunda-feira (1) para realizar buscas por uma criança de 6 anos que desapareceu na Ilha da Paciência, margem oposta do Porto do município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

De acordo com assessoria dos Bombeiros, a criança desapareceu por volta das 14h de ontem, quando estaria brincando e desapareceu em área alagada do município.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h30 e o pelotão Fluvial deslocou uma equipe que saiu na manhã de hoje para iniciar as buscas no local.

Com informações da assessoria