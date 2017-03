Corpo com perfurações no rosto é encontrado na ‘Bola do Coroado’

Um corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado por um vigilante por volta das 5h da manhã desta quinta-feira (9), na rotatória do bairro Coroado, entre as Zona Centro-Sul e Leste de Manaus.

De acordo com o inspetor Reinaldo Costa, que presta serviços terceirizados para Manaus Ambiental, o local é muito frequentado por moradores de rua e usuários de drogas.

“Às 23h passei a primeira vez no local e vi o homem no chão, mas não estranhei porque todas as noites quando eu chego para fazer a inspeção nos postos da empresa, muitas pessoas ficam por aqui. Retornei às 5h e verifiquei o homem no mesmo lugar, mas como estava chovendo achei esquisito ele não se levantar, e quando eu cheguei perto vi que estava morto e no mesmo momento parei a primeira viatura que passou por aqui”, relatou o segurança.

Policiais militares da 11° Companhia Interativa Comunitária atenderam a ocorrência e acionaram o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) que fez a perícia no local.

Segundo informações dos peritos o cadáver apresentava sete perfurações na região do rosto e pescoço. E a vítima seria, possivelmente, um usuário de drogas. Próximo ao corpo foi encontrado um isqueiro e um par de chinelos. A arma usada no crime não foi encontrada.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela DEHS.

Daniel Landazuri

EM TEMPO