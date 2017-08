Corpo com olhos e nariz arrancados é encontrado na Zona Norte

O corpo foi encontrado perto de uma área de mata, enrolado em plástico filme e com sinais de tortura – Divulgação

Enrolado em plástico filme, o corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado na manhã desta desta sexta-feira (25), com sinais de agressão física, perfurações de arma de fogo no rosto e um corte profundo no pescoço. O cadáver amanheceu na rua 1° de Janeiro, comunidade Jardim Vera Cruz, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o presidente da comunidade, Joy Luiz Neves, de 52 anos, o corpo foi encontrado por volta de 6h, por moradores da área.

“Os vizinhos encontraram o cadáver quando estavam saindo para o trabalho e foram até a minha casa. Eu corri para o local, liguei para a Polícia Militar e IML”, contou Luiz, acrescentando que, durante a noite, um carro preto foi visto rodando perto do local do crime.

Segundo a polícia, o homem aparentava ter entre 20 e 25 anos e tinha o rosto deformado por agressões. Os olhos e o nariz da vítima foram arrancados. O foi levado para sede do Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda identificação.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o crime.

