Coronel da PM é condenado a mais de 30 anos de prisão por homicídio e colaboração com o tráfico

O coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas Felipe Arce Rio Branco, de 57 anos, foi condenado a 33 anos, oito meses e nove dias de reclusão na noite desta terça-feira (1º), pelo homicídio quadruplo-qualificado do ex-policial civil Santos Clidevar Lima, ocorrido em março de 2004. A pena foi aplicada pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus.

Além do coronel, o ex-policial militar Ivan Cheley Castro e Costa de Moraes, de 56 anos, também foi condenado a 32 anos e nove meses de prisão. Na época, a vítima foi sequestrada, torturada, morta e teve o corpo enterrado no Ramal do Toco, em 2004, nas proximidades do quilômetro 28 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).

Leia também: Ex-capelão da PM é condenado a 26 anos por desvio de dinheiro de fiéis

A Sessão do Júri foi presidida pelo Juiz titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Anésio Rocha Pinheiro. O Ministério Público foi representado pelo promotor de justiça Edinaldo Aquino de Medeiros. Os réus tiveram em suas defesas, o advogado Carlos Henrique Costa de Souza.

O Juiz Anésio Rocha Pinheiro determinou que o regime de cumprimento da pena de ambos os acusados deverá ser o fechado. O Magistrado também determinou a perda do cargo dos militares, bem como os vencimentos da aposentadoria. A defesa prometeu recorrer da sentença em instância superior e os réus vão recorrer da sentença em liberdade.

Anésio Rocha também ordenou que Felipe Arce e Ivan Cheley entreguem seus respectivos passaportes no prazo de 24 horas, sendo comunicado à Polícia Federal a restrição à retirada de outro documento igual até decisão contrária da 2ª Vara do Tribunal do Júri ou de Instância Superior.

Nesse período a justiça julgou outros réus na mesma ação, sendo que Ezequiel de Araújo Melo foi condenado, Rodolfo Lemos Soprano (Godô) morreu durante o andamento do processo, Luiz Neudson Azevedo da Silva, Carlos Farias da Silva e Christian Zerbine Barros foram absolvidos. No caso de Marcelo Correia de Melo houve declínio de competência por parte da 2ª Vara do Tribunal do Júri e seu processo foi enviado a uma Vara Criminal Comum onde respondeu pelo crime de receptação.

Felipe Arce e seu “braço direito”, Ivan Cheley Castro e Costa foram condenados por crime de homicídio quádruplo qualificado, corrupção passiva, receptação dolosa, ocultação de cadáver, além de colaboração com tráfico de entorpecentes.

Entenda o caso

De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual (MPE), no dia 2 de março de 2004, o Coronel Felipe Arce Rio Branco, então chefe da Divisão de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, ordenou o sequestro do policial civil Santos Clidevar de Lima, que foi levado para o ramal do Toco, no quilômetro 28 da BR 174, onde foi morto e enterrado.

Santos Clidevar, que, de acordo com a Polícia Federal teria uma ligação com tráfico internacional de drogas, foi morto a mando do traficante Ezequiel de Araújo Melo, conhecido como Kéia. A morte de Santos Clidevar teria rendido ao grupo comandado por Felipe Arce Rio Branco a quantia de R$ 12 mil.

Com informações da assessoria

Leia mais:

Absolvidos PMs acusados de participação em assassinado de policial civil

Coronel da PM acusado de crimes é nomeado Comandante de aérea

Justiça condena tenente-coronel pela morte da juíza Patrícia Acioli