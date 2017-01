Coronel Brandão é empossado como comandante da PM-AM

Em cerimônia com honrarias militares, o governador do Amazonas, José Melo (Pros), empossou oficialmente, na noite desta quinta-feira (19), o novo comandante geral da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), coronel QOPM David de Souza Brandão, que há mais de 29 anos presta serviços à corporação.

A solenidade aconteceu na sede do Comando Geral da PM-AM, situada no bairro Petrópolis, Zona Sul. Na ocasião, também foi nomeado o subcomandante da PM-AM, coronel Walter Rodrigues da Cruz. O Coronel Sávio de Souza continua no cargo de chefe do estado maior da PM-AM.

Para José Melo, as nomeações ocorreram para um rearranjo dentro do sistema de segurança pública. O objetivo é que o trabalho seja realizado com mais eficácia.

“Com isso, muitas medidas estão sendo tomadas, mas a palavra de ordem ainda é a polícia nas ruas. E para isto eu peço para o novo trio, que assume o comando da corporação, que o trabalho seja realizado com ordem, disciplina, orgulho e responsabilidade”, enfatizou Melo.

Ainda segundo Melo, na gestão de um governo tudo é muito dinâmico. “Nesse dinamismo sai um e entra outro, e, entre todas as mudanças, o principal objetivo é aprimorar os serviços que o Estado é obrigado a prestar na segurança, saúde, educação e assistência social”, destacou José Melo.

Para o novo comandante, a nova estratégia para o comando da corporação é voltar a viver dentro da hierarquia e disciplina, que são, segundo ele, os pilares essenciais.

“Em cima disso é que nós vamos poder prestar um serviço de qualidade a população. Melhorando a qualidade também dos equipamentos dos nossos policiais e buscando, realmente, um serviço de qualidade da nossa polícia”, frisou David de Souza Brandão.

Escalonamento

Na ocasião, Melo aproveitou, ainda, para reforçar que o apoio das Forças Armadas devem continuar no Amazonas, principalmente, nas regiões de fronteiras com outros países, onde é preciso esforços para combater o tráfico de drogas. O governador lembrou também sobre o compromisso com os funcionários da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e da própria PM-AM.

“Nós vamos usar todo o dinheiro da repatriação, que deve sair em abril, para quitar a última parcela em aberto do escalonamento de servidores da PC-AM. Também vamos fazer a promoção dos PMs e bombeiros, retroagindo a data correta e com o salário já com a nova promoção”, destacou.

Planos

Melo destacou que tem planos para o ex-secretário da Secretária de Administração Penitenciária (Seap), Pedro Florêncio, exonerado do cargo recentemente. “Ele tem uma vasta experiência na área de segurança e isto só tem a somar com o meu governo. Assim que ele retornar de férias, vou conversar e apresentar novos planos. Garanto que ele deve sim continuar fazendo parte da equipe, mas claro que ainda não se tem ao certo em que área ele vai empenhar os serviços”.

Isac Sharlon

EM TEMPO