Coritiba vence o América-MG e se afasta do rebaixamento

O Coritiba venceu o América-MG, na noite desta segunda-feira (3), por 3 a 0, e se afastou da zona de rebaixamento. Com gols de Kazim e Juan (2), a equipe comandada por Paulo César Carpegiani não tomou conhecimento do adversário no duelo disputado no Couto Pereira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, os paranaenses chegam à 12ª colocação, com 36 pontos – seis a mais que o Figueirense, primeiro do grupo de descenso (17º). Os mineiros, por outro lado, permanecem na última posição, com apenas 21.

O atacante Kazim foi o principal nome na vitória do Coritiba. O bom futebol apresentado pelo atleta foi premiado com o gol ainda na primeira metade. Ele ainda criou boas chances para o mandante. As jogadas, contudo, não foram convertidas pelos companheiros.

Juan atuou como meia-atacante e demonstrou que Carpegiani acertou ao escalá-lo mais avançado. O atleta balançou as redes de João Ricardo em duas oportunidades. Na primeira, ele fez de cabeça. Na segunda, aproveitou erro da zaga do América para estufar a rede do rival.

A derrota para o Coritiba apenas evidenciou o péssimo aproveitamento do América-MG como visitante. Este foi o décimo revés dos mineiros fora de seus domínios. Em 14 jogos, a equipe obteve somente quatro pontos, todos em empates. O aproveitamento é de apenas 9,52%.

Coritiba

Wilson; César Benítez, Nery Bareiro, Juninho e Juan; João Paulo (César González), Alan Santos (Edinho) e Raphel Veiga; Vinicius (Dodô), Kazim e Leandro. T.: Paulo César Carpegiani

América-MG

João Ricardo; Jonas, Roger, Éder Lima e Gilson (Guilherme Xavier); Leandro Guerreiro, Ernandes, Danilo Barcelos (Tony), Pablo e Matheusinho; Nixon (Michael). T.: Enderson Moreira

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Gols: Kazim, aos 12 min do 1º tempo; Juan, aos 3 min do 2º tempo

Cartões amarelos: Alan Santos, Kazim (C), Jonas e Éder Lima (A)

Por Folhapress