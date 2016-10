Coritiba e Figueirense ficam no 0 a 0 no Couto Pereira

No dia do seu 107º aniversário, o Coritiba tropeçou no Figueirense em casa e acendeu o sinal amarelo na luta contra o rebaixamento. Nesta quarta-feira (12), pela 30º rodada do Brasileiro, o time paranaense não conseguiu furar o bloqueio catarinense e empatou sem gols no Couto Pereira.

O resultado não é bom para nenhuma das equipes, mas pior para o Figueirense, que segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 33 pontos. O Coritiba, porém, também não tem o que comemorar. Foi a 37 pontos, na 12ª posição, mas viu diminuir a vantagem para os times em risco. O Inter, o primeiro na zona da degola, tem 33 pontos e ainda joga nesta rodada.

O primeiro tempo foi movimentado no Couto Pereira, com as duas equipes apostando nas jogadas de velocidade e imprimindo forte ritmo desde o apito inicial. Embora tenha assustado com uma bola no travessão de Josa aos seis minutos, o Figueirense viu o Coritiba ter mais posse de bola, controlar a partida ter as melhores chances de gol. No fim da etapa inicial, Iago e Juninho desperdiçaram grandes oportunidades para os anfitriões, e Kazim ainda teve gol anulado nos acréscimos.

Já o segundo tempo deixou muito a desejar tecnicamente. As duas equipes abusaram dos passes errados e não tiveram mais fôlego para manter a velocidade das jogadas pelos flancos. Ambos os times tiveram muita dificuldade para criar boas oportunidades. Nem mesmo os jogadores que saíram do banco de reservas ajudaram a melhorar o nível da partida.

Coritiba

Wilson; C. Benítez (C. González), Luccas Claro, Nery Bareiro (Walisson Maia) e Juninho; João Paulo, Juan e Raphael Veiga; Leandro, Iago e Kazim (Vinicius). T.: Paulo César Carpegiani

Figueirense

Gatito Fernández; Ayrton, Marquinhos, Werley e M. Pedroso; Josa, Renato (Ferrugem) e Dodô (Elvis); Everton Santos, Lins (Ermel) e Rafael Moura. T.: Marquinhos Santos

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Cartões amarelos: C. Benítez, C. González, Nery Bareiro, Walisson Maia (C), Marquinhos, Renato e Dodô (F)

Por Folhapress