Corinthians vence outra vez fora de casa

O Corinthians não encantou novamente, mas fez o suficiente para conquistar mais três pontos fora de casa. Neste domingo (28), a equipe venceu o Atlético-GO por 1 a 0, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

O resultado deixa a equipe de Fábio Carille entre as melhores do Campeonato Brasileiro. O time chegou a sete pontos – mesma pontuação do Cruzeiro, que venceu o Santos por 1 a 0.

Com o triunfo sobre o Atlético-GO, o time alvinegro manteve o ótimo aproveitamento na temporada como visitante, agora com 72,9%. Em 16 jogos, são dez vitórias, cinco empates e uma derrota.

Para conquistar mais um triunfo fora de seus domínios, o clube de Itaquera continuou o seu estilo de jogo. O adversário ficou com a bola nos pés, mas não encontrou espaços para ameaçar o goleiro Cássio.

Já o Corinthians se fechava em duas linhas de quatro compactadas e saía com velocidade para o ataque, principalmente, pelo lado esquerdo do campo. No etapa inicial, criou duas chances. Na primeira, Jô parou em Saulo. Na outra, após tabela entre Arana e Romero, o lateral enfiou para Rodriguinho bater para abrir o placar.

No segundo tempo, o time alvinegro controlou e criou ótima chance com Clayson, ex-Ponte Preta, que fez sua estreia. O meia avançou livre, mas chutou para boa defesa do goleiro adversário. Nos acréscimos, Cássio fez boa defesa em cabeçada de Júnior Viçosa e garantiu o triunfo.

O Corinthians terá a chance de se consolidar entre os primeiros colocados na competição no próximo sábado (3), quando recebe o Santos no Itaquerão. A equipe, porém, terá que superar o desempenho em casa, que é de 66%. Dos últimos cinco jogos no local, venceu apenas um.

Neste ano, no entanto, o time tem bom retrospecto em clássicos. São três vitórias (contra Palmeiras, Santos e São Paulo) e dois empates (diante da própria equipe do Morumbi).

Folhapress