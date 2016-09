Corinthians vence Cruzeiro por 2 a 1, mas sofre gol em casa e vê duelo aberto

Foi bom, mas poderia ter sido melhor. Foi esse o resumo da vitória do Corinthians por 2 a 1 em cima do Cruzeiro, na partida que abriu a disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (28), no Itaquerão em São Paulo.

Com gol contra de Léo e outro de Romero, os corintianos fizeram o baixo público da arena vibrar como há tempos não conseguia, mas parou de ameaçar o adversário e acabou punido com um gol de Robinho, que mantém a disputa completamente aberta.

Na volta, no dia 19 de outubro no Mineirão, o time de Belo Horizonte precisa de uma vitória simples por 1 a 0 para avançar e pegar o vencedor do confronto entre Palmeiras e Grêmio. Pelo Brasileiro, a equipe paulista vai até o Rio de Janeiro para desafiar o Botafogo, às 16h30 de sábado (1º), enquanto que os cruzeirenses recebem o Grêmio no mesmo dia e horário.

O jogo no primeiro tempo mostrou as equipes se estudando bastante e tendo dificuldade de passar da intermediária. Não à toa, as melhores jogadas foram criadas com chutes de longe e levantamento na área de ambas equipes. A melhor chance do sonolento primeiro tempo veio dos pés de Willian -o atacante disparou e acertou o travessão. A bola ainda bateu nos pés de Walter e foi para a linha de fundo.

O torcedor corintiano que terminou reclamando da primeira etapa sonolenta já ‘acordou’ logo aos 2 minutos do segundo tempo. Rodriguinho deu bom chute de longe e forçou a Rafael dar rebote para o meio da área. Romero e Léo se jogaram na bola, e o zagueiro cruzeirense acabou tocando contra a própria meta.

O Corinthians não se satisfez com o primeiro gol e manteve a pressão em cima do Cruzeiro. Marlone veio da esquerda e chutou para o gol. Apesar de errar, o meio-campista foi salvo por Romero, que apareceu no meio do caminho e desviou para ampliar a vantagem. O gol do paraguaio o coloca como o maior artilheiro do estádio, ao lado de Guerrero, com 15 gols.

O Cruzeiro foi para cima do Corinthians e fez três substituições. A que mais fez a diferença foi a de Ábila no lugar de Rafael Sóbis. O jogador começou a segurar a bola na área adversária e incomodou a zaga corintiana. Em chutão do goleiro Rafael, Yago afastou mal e colocou a bola nos pés de Ábila. Ele viu muito bem a entrada de Robinho e rolou para o ex-palmeirense chutar e diminuir o placar.

O Corinthians vinha de duas derrotas nas últimas três partidas em sua arena, para Fluminense e Palmeiras pelo Brasileiro. O time voltou a vencer em casa, mas o ponto negativo, no entanto, foi para público baixo: 18.796 pagantes, público mais baixo da história do estádio.

Corinthians

Walter; Fagner, Yago, Balbuena e Guilherme Arana; Camacho; Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Rodriguinho (Willians) e Marlone (Rildo); Romero (Lucca). T.: Fábio Carille

Cruzeiro

Rafael; Lucas, Léo, Manoel e Edimar; Henrique, Ariel Cabral (Arrascaeta) e Robinho; Rafinha, Rafael Sóbis (Ábila) e Willian (Alisson). T.: Mano Menezes

Estádio: Arena Corinthians, em São Paulo

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Gols: Léo, contra, aos 2, Romero, aos 8, e Robinho, aos 32 min do 2º tempo

Público: 18.796

Renda: R$ 961.342,00

