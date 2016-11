Corinthians vence com gol polêmico e afunda o Inter na zona de rebaixamento

O Corinthians fez o que o seu torcedor esperava nesta segunda-feira (21), praticamente alheio a qualquer disputa na parte de cima da tabela. Mostrando um bom futebol durante toda a partida e se aproveitando da péssima fase dos gaúchos, o Timão dominou o rival durante toda a partida, mas precisou da ajuda do árbitro Rodolpho Toski Marques para anotar seu único gol, com Marlone, cobrando pênalti inexistente marcado sobre Romero.

Com o resultado, o Timão chega aos 54 pontos conquistados e volta a vencer após mais de um mês de jejum no torneio. A última vitória havia sido justamente contra o América-MG, outro time que luta contra o rebaixamento. O time está agora a um ponto de Atlético-PR e Botafogo, quinto e sexto colocados, respectivamente, dependendo apenas de si para ir à Libertadores do ano que vem.

O Inter, por sua vez, amarga mais um revés e vê cada vez mais perto a Série B do Campeonato Brasileiro. Com apenas 39 pontos conquistados, o time está três atrás do Vitória, o primeiro time fora da degola, mas tem um saldo de gols muito pior (-7 a -2). Com isso, teria de tirar a diferença de pontos e de saldo nos jogos que lhe restam.

Na próxima rodada, os comandados de Oswaldo de Oliveira têm um confronto direto na busca por uma vaga no G-6 da competição, contra o Atlético-PR, no sábado, às 19h (de Manaus), no estádio de Itaquera. Já os colorados seguem na sua luta contra o rebaixamento, dessa vez frente ao Cruzeiro, no domingo, às 15h, no Beira-Rio.

O jogo

Mesmo não atravessando a sua melhor fase tecnicamente, o Corinthians conseguiu se impor sobre o Internacional nos primeiros 45 minutos de bola rolando, principalmente quando colocou a bola nochão e apostou nas triangulações pelo lado do campo. Demonstrando uma disposição característica de jogos decisivos, Marquinhos Gabriel e Marlone comandaram os ataques e criaram pelo menos duas chances claras de gol.

A posse de bola do Alvinegro continuou a dar o tom da partida na etapa final, mas o gol só conseguiu sair quando o juiz Rodolpho Toski Marques deu uma força para o ataque. Após cruzamento na área, Romero subiu junto com Ernando e, antes da bola chegar, abriu os braços reclamando de um empurrão. O árbitro foi na dele e apontou a marca da cal, impressionantemente sem qualquer reclamação dos presentes.

Mesmo com a animação pela marcação, a torcida manteve a ansiedade até Marlone chamar a responsabilidade pela cobrança, já que Giovanni Augusto, suspenso, havia sido o último corintiano a converter uma cobrança dali. Animado pela indicação de seu nome ao Prêmio Puskas, devido ao tento anotado contra o Cobresal, na Libertadores, o atacante chutou forte, rasteiro, no canto esquerdo de Danilo Fernandes, que não alcançou.