Corinthians põe fim à sequência de empates e vence o Flu no Maracanã

Timão bateu os cariocas por 1 a 0 – gol anotado por Balbuena/ Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

O Corinthians reencontrou o caminho da vitória no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (23), a equipe venceu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, pela 16ª rodada da competição. Com o resultado, o time dirigido por Fábio Carille colocou fim à sequência de dois empates no torneio -diante do Avai por 0 a 0, na Ressacada, e contra o Atlético-PR por 2 a 2, no Itaquerão.

O jejum de dois jogos sem triunfo era o maior do clube na temporada. A pior sequência até então eram também duas partidas. Empates diante de Ponte Preta e Luverdense em março e contra Internacional e São Paulo em abril.

Com o triunfo deste domingo, o Corinthians chega a 40 pontos -nove a mais do que o Grêmio, vice-líder, que enfrenta o São Paulo nesta segunda-feira (24), às 20h, no Morumbi, no complemento da rodada.

O resultado positivo também deixou a equipe alvinegra muito próxima de estabelecer a melhor campanha do primeiro turno desde 2006, quando a competição passou s ser disputada por 20 clubes. Em 2012, o Atlético-MG somou 43 pontos.

O time pode atingir a marca já no próximo domingo (30), quando recebe o Flamengo, quarto colocado, às 16h, no Itaquerão. Na sequência, visita o Atlético-MG e, logo depois, recebe o Sport, pela última rodada do primeiro turno. Diante do Flamengo, a equipe também pode estabelecer o recorde de invencibilidades no Brasileiro, que pertence ao próprio clube rubro-negro -16 jogos em 2011.

Na temporada, o Corinthians já soma 30 partidas sem perder. O último revés foi diante da Ferroviária em 19 de março. Antes do duelo válido pelo Nacional, o Corinthians joga pela Sul-Americana. Na quarta-feira (26), recebe o Patriots e joga por um empate para avançar.

O JOGO

No jogo contra o Fluminense, o técnico Fábio Carille não contou com o zagueiro Pablo e o meia Jadson, vetados pelo departamento médico. Pedro Henrique foi o titular no sistema defensivo, enquanto Giovanni Augusto ganhou uma chance como titular após 165 dias.

O primeiro tempo foi muito estudado e os goleiros Júlio César, do Fluminense, e Cássio, do Corinthians, não foram exigidos. Na etapa complementar, a equipe alvinegra abriu o placar logo aos 3 minutos. Giovanni Augusto cobrou escanteio e Balbuena cabeceou para marcar.

Com o gol, o Fluminense se atirou para o ataque e ameaçou o goleiro Cássio que, bem posicionado, fez boas defesas. Ele também contou com a sorte, quando Scarpa chutou cruzado e acertou a trave. Já o Corinthians manteve a mesma estratégia de se defender e explorar o contra-ataque. O time até chegou com perigo, mas não conseguiu ampliar o marcador. Mesmo assim, conquistou os três pontos.

FLUMINENSE

Júlio César; Renato (Mateus Norton), Frazan, Henrique e Léo Pelé; Marlon Freitas (Matheus Alessandro), Orejuela e Wendel; Gustavo Scarpa, Henrique Dourado (Peu) e Richarlison. T.: Abel Braga

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Arana; Gabriel e Maycon; Giovanni Augusto (Pedrinho), Rodriguinho (Camacho) e Romero (Clayson); Jô. T.: Fábio Carille

Gol: Balbuena, aos 4min do 2º tempo

Cartões amarelos: Léo Pelé e Frazan (F); Rodriguinho e Balbuena (C)

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rafael Traci (PR)

Folha Press

Leia mais:

Corinthians goleia o Vasco e assume liderança do Brasileiro

Chapecoense faz gol polêmico, mas Fluminense arranca empate nos acréscimos