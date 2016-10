Corinthians perde e amarga jejum de cinco jogos sem vitória no Brasileiro

O Corinthians perdeu para o Botafogo por 2 a 0, neste sábado (1º), fora de casa, e amarga jejum de cinco jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o clube alvinegro vê os seus adversários se distanciarem na disputa por vaga na Libertadores.

A equipe do técnico Fábio Carille permanece com 41 pontos e está a sete pontos do Santos, que venceu o Atlético-PR e aparece na quarta colocação (48 pontos). O Fluminense, em quinto (46 pontos), ganhou do Sport.

Agora, são cinco partidas sem vitória corintiana no Nacional, sendo quatro derrotas (Santos, Palmeiras, Fluminense e Botafogo) e um empate (Coritiba). O último triunfo da equipe na competição aconteceu há quase um mês: no dia 8 de setembro, diante do Sport.

O desempenho torna o Corinthians um dos piores clubes do segundo turno, tendo conquistado apenas seis pontos de 27 disputados. O clube não amargava tal jejum no Brasileiro desde 2013, quando passou sete rodadas sem vitória.

Fora de casa, a sequência negativa é ainda maior: o Corinthians não vence desde 31 de julho, quando bateu o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio.

Com a derrota, o time paulista deve focar na Copa do Brasil. Na quarta-feira (28), o Corinthians largou na frente ao bater o Cruzeiro por 2 a 1, no jogo de ida das quartas de final.

Neste sábado, o Corinthians voltou a mostrar a dificuldades dos últimos jogos. A equipe comandada por Carille ainda não encontrou um padrão de jogo e sofreu na criação, apresentando pouco poder ofensivo.

Na zaga, o time corintiano também apresentou falhas. O primeiro gol saiu após dividida de Neilton com Yago. O botafoguense levou a melhor, recebeu dentro da área e tocou por cobertura na saída de Walter para abrir o placar.

O Botafogo ampliou ainda no primeiro tempo, após falha grave de Fagner. O lateral corintiano tentou tirar a bola de calcanhar, mas ela bateu em Diogo Barbosa e ficou limpa para o atacante marcar o segundo do Botafogo.

No segundo tempo, o Corinthians teve a chance de descontar em um pênalti inexistente, após o juiz ver mão de Emerson Santos dentro da área, mas Sidão defendeu a cobrança de Marquinhos Gabriel.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira (5), em casa, contra o Atlético-MG, também pelo Brasileiro. O Botafogo, por sua vez, agora com 41 pontos, volta a campo na competição contra o Figueirense, no domingo (9).

Botafogo

Sidão; Alemão, Carli, Emerson e Victor Luis; Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Diogo Barbosa (Rodrigo Pimpão), Camilo e Neilton (Dudu Cearense); Vinícius Tanque (Luis Henrique). T.: Jair Ventura

Corinthians

Walter; Fágner, Yago, Balbuena e Guilherme Arana; Willians; Marquinhos Gabriel (Rildo), Camacho, Marciel (Lucca) e Marlone; Romero (Gustavo) – T.: Fábio Carille

Estádio: Arena Botafogo, no Rio

Árbitro: Caio Max Vieira (RN)

Gols: Neilton, aos 23, e Diogo Barbosa, aos 38 min do 1º tempo

Cartões amarelos: Joel Carli, Victor Luis, Bruno Silva, Dudu Cearense (B), Fagner, Romero, Lucca e Marquinhos Gabriel (C)

Renda: R$ 254.440,00

Público: 9.123

Por Folhapress