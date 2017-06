Corinthians goleia o Vasco e assume liderança do Brasileiro

O Corinthians venceu o Vasco por 5 a 2 – Reprodução/Twitter

O Corinthians venceu o Vasco por 5 a 2 na noite desta quarta-feira (7), em São Januário, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O time só perde o posto caso a Chapecoense vença o Grêmio, na Arena Condá, por três gols de diferença. O jogo é nesta quinta-feira (8), às 20h.

Invicta na competição, a equipe chegou à sua quarta vitória seguida e se qualifica cada vez mais como uma das candidatas ao título brasileiro. A vitória também serviu para mostrar a força do elenco, já que a equipe jogou sem Rodriguinho e Fagner, convocados à seleção brasileira, e Romero, convocado à paraguaia.

O Corinthians abriu vantagem de dois gols no primeiro tempo, com Marquinhos Gabriel e Jô. No início da segunda etapa. porém, o Vasco empatou a partida com dois gols do atacante Luís Fabiano. Dez minutos depois, Maycon deixou o time paulista de novo à frente no placar. Ainda deu tempo de Clayton fazer mais dois para selar a vitória.

Os comandados de Fábio Carille voltam a campo no próximo domingo (11), às 16h, em clássico contra o São Paulo, em casa. A partida é válida pela sexta rodada do Brasileiro.

FolhaPress