Corinthians empata em casa com o Atlético-MG e se distancia do G6

Foi um empate que deixa os dois times frustrados. Corinthians e Atlético-MG não saíram do 0 a 0 na noite desta quarta-feira (5), no Itaquerão, e se distanciam um pouco mais de seus objetivos. A equipe paulista jogou bem, teve momentos de domínio no jogo e chegou até a balançar as redes com Gustavo. O juiz anulou o gol por causa de falta duvidosa do atacante em cima de Gabriel.

O resultado faz os corintianos chegarem ao quarto jogo consecutivo sem marcar um gol no Campeonato Brasileiro e ficarem um pouco mais longe do G6. Com 42 pontos, a equipe foi ultrapassada pelo Grêmio e cai para a 8ª colocação, três pontos abaixo do Atlético-PR, o primeiro time que iria para a Libertadores de 2017.

O Atlético-MG, por sua vez, segue na terceira colocação, chega aos 53 pontos e pode ver o Palmeiras aumentar a sua vantagem no fim de semana, quando joga contra o América-MG, em Londrina. A equipe paulista tem 57 pontos. O Flamengo, que é o vice-líder, tem 54 pontos e joga contra o Santa Cruz também no domingo.

Na próxima rodada, os corintianos jogam contra o Santa Cruz, na Arena Pantanal, às 21h45 de quarta-feira (12). No dia seguinte, às 19h30, o Atlético-MG faz o clássico local contra o América-MG.

Corinthians

Walter; Léo Príncipe (Lucca), Yago (Pedro Henrique), Balbuena e Guilherme Arana; Camacho, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Marlone (Rildo); Gustavo. T.: Fábio Carille

Atlético-MG

Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Leandro Donizete, Lucas Cândido, Robinho (Yago), Clayton (Dátolo) e Hyuri (Patric); Fred. T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Itaquerão, em São Paulo

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Público: 17.371

Renda: R$ 760.443,00

Cartões amarelos: Leandro Donizete e Lucas Cândido (A)

Cartão vermelho: Leandro Donizete (A)

Por Folhapress