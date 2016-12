Corinthians controla ‘bolso’ e prevê reforços até durante o Paulista

Ainda em trabalho inicial de planejamento para a próxima temporada, depois da confirmação de Fábio Carille como técnico para 2017, o Corinthians contará com uma política de despesas controladas para reforçar o elenco que terminou na sétima colocação do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians assumiu uma política de contenção de gastos para o próximo ano. O principal símbolo desta postura recai sobre o volante Rithely. Valorizado pelo Sport, o meio-campista surgiu como possível reforço, mas a pedida alta do clube pernambucano afastou qualquer possibilidade neste momento.

O limite dos gastos também é resultado do final de temporada do time. Fora da Copa Libertadores da América, o clube perde com arrecadações maiores na Arena, direitos de TV da competição sul-americana e premiação pela participação no torneio.

O diretor de futebol, Flávio Adauto, admite a postura mais conservadora e procura tratar todas as movimentações com o maior sigilo possível, a fim de evitar supervalorização de atletas.

José Edgar de Matos

Folhapress