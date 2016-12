Corinthians admite dificuldades para trazer Wagner e mira outros meias

Gerente de futebol do Corinthians, o ex-lateral Alessandro manifestou publicamente, pela primeira vez, que a contratação do meia Wagner está em risco. A direção corintiana já procura outros meias e avalia, em conjunto com o técnico Oswaldo de Oliveira, opções para o caso de o negócio com o ex-atleta do Fluminense ser abortado.

“Existe uma situação que o atleta precisa resolver com o clube chinês, não há prazo para apresentar o atleta. Há uma questão que precisa ser resolvida para que ele esteja de volta ao mercado. A gente leva tudo em consideração para ter um atleta livre e regularizado. Hoje não temos isso, pois o atleta tem vínculo com o clube chinês, um litígio com a Fifa que a gente respeita. O atleta precisa se resolver para depois a gente chegar a um acordo”, afirmou Alessandro.

O Corinthians considera o negócio difícil desde a última semana. Até pouco tempo, dirigentes corintianos tratavam a contratação de Wagner como certa. O meia, inclusive, chegou a realizar exames médicos no CT Joaquim Grava. A situação na China, porém, inspira preocupação.

Wagner tem vínculo com o clube Tianjin Teda e busca a rescisão unilateral do acordo que ainda se estende por 2017. A situação deve se arrastar por mais algum tempo, e a tendência é que só tenha novidades em janeiro. O próprio meia designou representantes para conversar com o clube chinês em busca de um acordo amigável pelo fim do contrato.

Rildo

Em fim de contrato, já que o vínculo atual se encerra em dezembro, o atacante Rildo pode permanecer. “Conversamos bastante com o agente dele, mas estamos esperando. Ficamos de sentar e bater um papo, mas não tem nada ainda”, disse Alessandro.

