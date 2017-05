Choe Son-Hui, diretora-geral do Ministério de Relações Exteriores da Coreia do Norte para Assuntos dos Estados Unidos, disse neste sábado (13) que Pyongyang poderá dialogar com a administração americana se as condições estiverem certas, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A diplomata fez essa declaração em seu retorno de Oslo, onde se reuniu com acadêmicos e autoridades americanas como Thomas Pickering, ex-embaixador americano, e Robert Einhorn, ex-conselheiro do Departamento de Estado para a não-proliferação e o controle de armas.

De acordo com a Yonhap, ao ser questionada se a Coreia do Norte se preparava para conversar com o governo Trump, Son-Hui declarou “nós poderemos dialogar se houver condições”.

A mesma pergunta foi feita em relação a um possível encontro entre o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o novo presidente sul-coreano Moon Jae-in. “Vamos ver”, respondeu.

Os comentários de Choe chegam em meio a esforços internacionais para pressionar a Coreia do Norte e aliviar a tensão sobre sua busca por armas nucleares.

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, disse, durante visita à zona desmilitarizada que “todas as opções estão na mesa para conquistar os objetivos e garantir a estabilidade do povo desse país [Coreia do Norte]”.

O presidente dos EUA, Donald Trump, advertiu, no final de abril, que era possível um “grave e decisivo conflito” com o Norte, mas preferia um resultado diplomático para a disputa por seus programas nucleares e de mísseis.

Trump disse mais tarde que ficaria “honrado” em encontrar Kim Jong-un sob as condições certas.

FolhaPress