Coreia do Norte falha em novo teste de míssil

A Coreia do Norte falhou em um teste de míssil de médio alcance, do modelo Musudan, nesta quinta-feira (20), informaram o Comando Estratégico dos Estados Unidos (Usstratcom) e o Exército da Coreia do Sul. As informações são da Agência Ansa.

De acordo com os dois organismos, o lançamento ocorreu “a nordeste de Kusong” e o míssil explodiu poucos minutos depois de deixar a base.

No domingo (16), um outro teste com o mesmo tipo de equipamento também falhou assim que foi lançado. O Musudan, feito pela Coreia do Norte, tem um alcance de três mil a quatro mil quilômetros e poderia atingir a base norte-americana de Guam, no Oceano Pacífico.

Essa é a oitava vez que o regime de Kim Jong-un faz um lançamento com o míssil e apenas um, ativado no dia 22 de junho, conseguiu ter um “sucesso parcial”, atingindo 400 quilômetros de distância e uma altitude de 1,4km.

Sistema antimíssil

Os Estados Unidos anunciaram que vão acelerar a construção de um sistema antimíssil na Coreia do Sul, após os constantes testes da Coreia do Norte. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado, John Kerry, e pelo chefe do Pentágono, Ash Carter, nesta quarta-feira (19).

O anúncio da construção do sistema havia sido feito no início do ano e preocupa os chineses, que acreditam que a construção aumentará a tensão no local.

A Rússia também se manifestou nesta quinta-feira (20) e disse ser contrária ao projeto. “Somos decisivamente contrários e não aceitamos a decisão dos norte-americanos e dos sul-coreanos de instalar o sistema antiaéreo Thaad na Coreia do Sul. Consideramos que isso não garante a segurança”, disse o embaixador russos para casos especiais, Oleg Davidov, entrevistado pela Interfax.

Agência Ansa