Corecon quer suspender o concurso público de Tefé

O Ministério Público Federal (MPF) avalia uma representação ingressada, nesta semana, pelo Conselho Regional de Economia (Corecon-AM) contra a Prefeitura de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), que não disponibilizou vagas para o cargo de economista no concurso público que será realizado na cidade ainda neste ano.

Conforme o edital 02/2016, publicado no último dia 31 de outubro, no Diário Oficial do Estado (DOE), o certame oferece vagas para as funções de auditor fiscal e de controlador interno, mas com algumas atribuições específicas do profissional da área econômica.

O Corecon pede também que o órgão fiscalizador apure a denúncia de que a Prefeitura de Tefé não possui em seu quadro pessoal profissional de economia. A entidade ingressou ainda com representação no Tribunal de Contas do Estado (TCE) solicitando que sejam tomadas as medidas cabíveis para suspender o referido edital até que seja oferecida vaga para economista.

O Corecon também entrou com pedido de impugnação junto à comissão organizadora do concurso, Instituto Abaré–Eté, solicitando a suspensão do certame até que se resolva essa situação. Em março de 2013, o Corecon encaminhou ofício à Prefeitura de Tefé solicitando a relação dos economistas que trabalhavam na administração municipal, mas até hoje o conselho não teve qualquer retorno. “Queríamos confirmar as denúncias já feitas naquela época de que não existe profissional da economia atuando na prefeitura, considerada uma situação preocupante. Por isso, agora, queremos que o Ministério Público investigue e resolva esse impasse”, disse o presidente do Corecon, Nelson Azevedo.