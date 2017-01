Cordovil e Chico Preto vão a Bogotá para conhecerem sistema BRT

Os vereadores Rosivaldo Cordovil (PTN) e Chico Preto (PMN) serão os representantes da Câmara Municipal de Manaus (CMM) na viagem que a comitiva da Prefeitura de Manaus fará à cidade de Bogotá, na Colômbia, entre os dias 18 e 22 de janeiro, com a finalidade de conhecer o sistema de mobilidade urbana daquele país, a partir do funcionamento do Bus Rapid Transit (BRT) – Transporte Rápido por Ônibus.

“A 17ª legislatura está começando com uma agenda bastante positiva para a cidade de Manaus. O prefeito Arthur Virgílio convidou a Câmara para fazer parte de sua comitiva e designei os vereadores Rosivaldo Cordovil e Chico Preto. A Câmara não pode se furtar a discutir um tema tão importante que é a mobilidade urbana e desse modal que é o BRT, que também acredito ser o melhor para a nossa cidade. Bogotá é uma grande referência nesse modal e a Câmara representada nessa comitiva é a certeza de que ao longo desses quatro anos teremos grandes discussões na CMM sobre mobilidade urbana”, destacou o presidente da CMM, vereador Wilker Barreto (PHS).

Rosivaldo Cordovil que foi presidente da Comissão de Transporte do legislativo municipal e deverá permanecer na condução dos trabalhos do grupo pelos próximos dois anos da 17ª Legislatura, destacou que com a viagem, será possível acompanhar de perto o funcionamento integral do sistema. “Vamos ouvir os usuários, conhecer os custos, investimentos realizados pelo Governo, entre outros aspectos que influenciam diretamente na operação do BRT. Manaus já possui uma estrutura inicial para a implantação e tenho a certeza de que a nossa ída à Bogotá vai contribuir com os esforços do Executivo para a implementação efetiva do sistema em nossa cidade”, disse Cordovil.

O vereador Chico Preto ressaltou a importância de conhecer modais em andamento. “É importante conhecer os projetos de mobilidade para o transporte coletivo de Bogotá e Medellín, uma vez que são considerados como referências. Ao lado do trânsito, o transporte coletivo apresenta-se como um desafio, que precisa ser vencido, para o melhor desenvolvimento social e econômico de Manaus e nossa gente”, disse.

Despesas como passagens e diárias serão custeadas pelo Legislativo Municipal e os parlamentares deverão apresentar à CMM, após a viagem, um relatório das atividades desenvolvidas em Bogotá.

PlanMob

A Câmara Municipal de Manaus aprovou no dia 21 de dezembro de 2015 o Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob-Manaus) que definiu o BRT (Bus Rapid Transit) como modal a ser utilizado no transporte público da cidade. Ao todo foram realizadas pela CMM cinco audiências públicas, recepcionadas 100 emendas de autoria dos vereadores, partidos políticos, Conselho Regional de Engenharia (CREA) e sugestões recebidas por meio da internet, com o objetivo de aprimorar o plano. O PlanMob teve 21 emendas aprovadas pelo Plenário da Câmara. A lei foi sancionada pelo prefeito Arthur Neto (PSDB) no dia 29 de dezembro do mesmo ano com o veto a cinco das 21 emendas aprovadas.

Com informações da assessoria