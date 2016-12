Coral Jovem faz apresentação ‘Melodias de Natal’ no Teatro da Instalação neste sábado

O Coral Jovem do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, sob a liderança do maestro Hilo Carriel, fazem uma apresentação, neste sábado (3), às 19h, no Teatro da Instalação (localizado na Rua Frei José dos Inocentes, Centro). Intitulado ‘Melodias de Natal’, o evento é gratuito.

O coral, composto por 25 alunos de 13 a 18 anos de idade, vai executar músicas natalinas tradicionais e outras com arranjos para coral. O Coral Jovem tem a coordenação dos professores Alana Lima, preparadora corporal, Dhijana Nobre, preparadora vocal e Hilo Carriel, piano e regência.

Na apresentação que terá 50 minutos de duração, com destaque para vozes do coral, em solos, duetos e trios, num repertório que conta com composições conhecidas do período natalino.

“O trabalho desenvolvido pelo Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro destaca a coletividade do trabalho coral e o potencial vocal individual dos alunos através de solos e duetos, além da preparação corporal deles. Um conjunto de profissionais lapidando os talentos artísticos de nosso Amazonas”, declarou o secretário Estadual de Cultura, Robério Braga.

Com informações da assessoria