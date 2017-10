Coral comemora 61 anos e faz homenagem aos professores

Comemorando 61 anos de fundação, o coral João Gomes Júnior realiza baile no salão nobre do Atlético Rio Negro Clube localizado no Centro, Zona Sul de Manaus, no sábado (14), a partir das 19h30. Aproveitando a data festiva, a organização do Coral resolveu homenagear alguns professores de Manaus. Vale lembrar que no domingo (15) é comemorado o dia do professor.

A homenagem aos professores já acontecem há 5 anos informou a presidente do coral, Cleomar Feitosa. “Desde a fundação do Coral já nos apresentamos por diversas vezea no Teatro Amazonas, uma delas foi um concerto com a Amazonas Filarmônica”, completou Feitosa.

Leia também: Cantora amazonense estreia show de Jazz em um dos lugares mais cobiçados de São Paulo

Na noite dedicada aos educadores, estarão presentes os professores Agnelo Nunes Balbi, Carlos Eduardo Gonçalves, Francisca Santiago Vieira, Marcos Lourenço Silva, Maria das Dores Assis, Maria Edith de Oliveira, Marilene Correa da Silva Freitas e Sandra Maria Machado de Assis.

História

O Coral João Gomes Júnior foi fundado em 19 de março de 1956, pelo maestro amazonense, Nivaldo Santiago. No início contou com a participação de senhoras e senhores da alta sociedade, professores, empresários, funcionários públicos e muitos outros.

Fez sua estreia no Teatro Amazonas no dia 13 de julho do mesmo ano, onde a presença do então governador do estado, da época, Arthur Cesar Ferreira Reis. O Coral também colaborou e incentivou a criação da Orquestra Sinfônica, em 1957.

Raphael Tavares

EM TEMPO

Leia mais:

Boi-bumbá, comédia e show kids animam o fim de semana da capital

Youtuber Whindersson Nunes apresenta o espetáculo ‘Proparoxítona’, em Manaus

Brasil pode ser rebaixado se não sair a reforma da Previdência