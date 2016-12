Corais encerram a programação do Natal do Paço neste domingo

O Natal do Paço encerra a suas atividades neste domingo (18), com a apresentação de quatro corais. A programação começa a partir das 18h30, no entorno do Paço da Liberdade situado no Centro de Manaus. O repertório vai contar com músicas nacionais populares, internacionais e canções natalinas com arranjos diferenciados.

A primeira apresentação vai ser do ‘Coral da Comunidade São Vicente’, que abre a sequência de apresentações com muita animação. Logo em seguida, o coral do projeto de extensão da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), ‘Musicando’, se apresenta às 19h com repertório extenso e variado. No repertório estão canções como ‘A paz’, uma versão em português da música gravada por Michael Jackson; ‘Quando a chuva passar’, de Ivete Sangalo; ‘Um dia de Domingo’, na versão de Tim Maia; além de músicas em inglês e espanhol como ‘I Swear’ e ‘Corazón Partío’.

Os Corais gospel também foram convidados a se apresentar, como parte desta edição especial do Festival Amazonas de Corais (Famcor). O Coral Jovem Ipub, da Igreja Pentecostal Unida do Brasil; e o Coral ITB, da Igreja Tabernáculo Batista, se apresentam, às 19h30 e 20h, respectivamente.

O ´Natal no Paço’ faz parte da programação natalina da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manasucult), que pela primeira vez abre as portas do Paço da Liberdade aos domingos.

Árvore colaborativa

Dentro do Paço, a árvore de Natal colaborativa ainda estará à disposição para receber enfeites do público, que pode levar de casa ou aproveitar os adornos oferecidos gratuitamente no local.

Esta semana, idosos do abrigo São Vicente de Paulo e crianças atendidas pelo Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) participaram da visitação ao Paço da Liberdade e aproveitaram para enfeitar a árvore de natal.

Programação

18/12

15h – Passagem de Som com Musicando

18h30 – Coral da Comunidade São Vicente

19h – Musicando

19h30 – Coral Jovem IPUB

20h – Coral do ITB – Igreja Tabernáculo Batista

