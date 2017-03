Copa Jordan Fonseca movimenta ciclistas

Em clima de muita saudade e emoção, foi realizada a 1ª etapa da Copa Jordan Fonseca de Ciclismo de Estrada, na avenida das Torres, Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul, na manhã do domingo (19). O evento abriu oficialmente o calendário de competições da Federação de Ciclismo do Amazonas (Feciclam), que conta ainda com o Campeonato Amazonense de MTB, BMX, de Estrada e mais duas maratonas no fim do ano, com percurso de acima de 100 quilômetros.

Com um total de três etapas, a primeira delas da Copa Jordan Fonseca foi realizada nas categorias elite masculino e feminino, master A, B e C, totalizando cerca de 70 ciclistas nas provas. A segunda etapa será realizada no dia 23 de abril, na cidade Universitária, na estrada Manoel Urbano, em Iranduba. A última etapa, no dia 21 de maio, em local que ainda será definido pela federação.

De acordo com o presidente da Feciclam, Juliano Macanoni, realizar a abertura da temporada em referência a Jordan Fonseca é algo para ficar na história, por tudo o que ele fez, em vida, pela modalidade e ao longo dos anos à frente da federação.

“Ele foi um grande incentivador do ciclismo amazonense, assim como articulador tanto na mobilidade urbana quanto nos eventos de competições que a federação atua. Estamos com 70 atletas na primeira prova da temporada, e isso é praticamente histórico, porque todo início de temporada são poucos atletas que aderem à competição”.

Desde que iniciou no esporte para perder 120 quilos, o ciclista Cássio Augusto Stremel vem acumulando conquistas e ganhando saúde na prática da atividade. Para ele, que ficou em primeiro lugar na categoria master A, a etapa serve de preparação para os futuros desafios da temporada.

“Cheguei com mais de meia volta à frente do pelotão. Meus treinos são para Ride Brasil, em outubro, na Bahia, e novembro na MTB, que vai reunir os melhores atletas do mundo”, concluiu o ciclista, que tem dentre os principais títulos o Norte/Nordeste de Ciclismo de Estrada, a prova contra o relógio e resistência, em Boa Vista, ambos em 2016.

A premiação ocorreu por categorias, do 1º ao 5º lugar, com medalhas, mas todos os atletas acabaram recebendo a premiação por ter participado da prova.

Paulo Rogério

EM TEMPO