Copa das Confederações tem início neste sábado

A edição de 2017 da Copa das Confederações começa às 11h (de Manaus) deste sábado (17), com o confronto entre Rússia e Nova Zelândia, em São Petersburgo. O torneio conta com alguns estreantes, entre eles Portugal, de Cristiano Ronaldo, e, pela primeira vez desde 1995, não tem a seleção brasileira.

Rússia, Nova Zelândia, Portugal e México formam o Grupo A, enquanto Camarões, Chile, Austrália e Alemanha compõem o Grupo B. Os dois primeiros classificados de cada chave avançam às semifinais e duelam em sistema de cruzamento olímpico. São Petersburgo, Moscou, Kazan e Sochi são as sedes do torneio.

Em 2017, a Rússia tenta ser o quarto país sede a terminar como campeão da Copa das Confederações, feito logrado por México (1999), França (2003) e Brasil (2013). O torneio é a última grande chance para o técnico Stanislav Cherchesov testar seu time antes do Mundial do ano que vem.

Dirigida pelo técnico Joachim Low, a Alemanha chega com apenas três campeões mundiais de 2014. Com a finalidade de testar os jovens, o treinador deixou seus principais jogadores fora. Joshua Kimmich (22 anos), Timo Werner (21), Niklas Sule (21) e Julian Brandt (21) estão entre as promessas.

O México é o representante da Concacaf. Algoz do Brasil na decisão da edição de 1999 do torneio, o time treinado pelo ex-são-paulino Juan Carlos Osório é a o único que pode ser bicampeão.

O Chile se classificou ao conquistar a edição de 2015 da Copa América, seu primeiro título de alto nível. Mesmo após a saída do técnico Jorge Sampaoli, a seleção manteve a força e ganhou a Copa América Centenário 2016.

Camarões venceu a Copa das Nações Africanas de 2017 e também disputa o torneio.

A Austrália, classificada pela seletiva asiática (apesar de ficar na Oceania), alcançou, na Copa das Confederações 1997, seu melhor resultado em um torneio da Fifa, ao cair diante do Brasil na decisão, disputada na Arábia Saudita.

Na Rússia, a Nova Zelândia disputa a Copa das Confederações pela quarta vez e continua em busca de sua primeira vitória no torneio. O time é treinado pelo britânico Anthony Hudson, filho de Alan Hudson, ex-jogador do Chelsea.

Campeão europeu

Portugal disputa a Copa das Confederações credenciado pelo inédito título da Eurocopa, conquistado sobre a França em 2016. O astro Cristiano Ronaldo, que deixou a final continental por lesão, é a principal esperança do país em busca de mais um feito nunca antes logrado.

