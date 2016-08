Copa da Amizade de Handebol reúne equipes do Amazonas

Nos dias 3, 5 e 7 de setembro, o Ginásio Poliesportivo Renné Monteiro, localizado na Constantino Nery, recebe a Copa da Amizade de Handebol, com a participação dos times Adalberto Valle, Nilton Lins, Zezão e Atlético Amazonas. A competição tem início às 18h todos os dias e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

No primeiro dia de disputa, o Atlético Amazonas enfrenta Nilton Lins. Após, às 19h30, é a vez do Zezão encarar o Adalberto Valle. No segundo dia, Zezão entra em quadra contra Nilton Lins. A segunda partida ficará a cargo de Atlético Amazonas e Adalberto Valle. No terceiro e último dia de competições, Atlético Amazonas joga com Zezão e fecham a rodada os times da Nilton Lins e Adalberto Valle.

De acordo com um dos organizadores do evento, professor Auricélio Andrade, a Copa tem o intuito de avaliar o desempenho das equipes e dar ritmo aos jogadores, mas também de testar o time do Adalberto Valle, que de 13 a 17 de setembro participa da Taça Amazônica de Handebol, em Macapá-AP.

“A Copa com toda certeza será um sucesso, pois todos os participantes tem respaldo. Mas além disso, queremos viabilizar uma boa preparação para o Adalberto Valle e nada melhor que uma competição com bons times para testá-lo. Através do evento, poderemos ajustar erros, melhorar os treinos e condicioná-los psicologicamente e tecnicamente”, considerou Auricélio.

Ainda segundo o coordenador, pela Taça, o Adalberto Valle realiza o primeiro jogo contra o Clube do Remo, depois terá pela frente a equipe de Macapá e, em seguida, a do Sucesso do Pará, que é o atual campeão da competição.

“Vai ser uma disputa difícil, mas o Adalberto está muito focado em conquistar o pódio da Taça, principalmente o primeiro e segundo lugar, que são as posições que classificam para a Liga Nacional, uma importante posição no handebol brasileiro, que vai dar oportunidade para o time crescer e ser chancelado pela Confederação Brasileira de Handebol”, comentou.

Taça/ Representantes – Outro representante do Amazonas disputa a categoria masculina pela Taça, no caso o Sesi/Uninorte. No naipe feminino, o Sul América, Adalberto Valle, Rio Negro e Nilton Lins vão participar da competição.

Treinos – Os treinos do Adalberto Valle da equipe masculina ocorrem nos seguintes locais:

Segunda-feira – Ginásio Ninimberg Guerra (São Jorge) – 19h30

Terça-feira – Vila Olímpica (Dom Pedro) – 19h30

Quinta-Feira – Renné Monteiro (Constantino Nery)- 19h30

Sábado – Escola M. Waldir Garcia (Constantino Nery) – 18h

