Copa Cosmo Dias abre calendário 2017 de Jiu-Jítsu

Reunindo 650 cascas grossas, a 2ª edição da Copa Cosmo Dias de Jiu-Jítsu ocorreu neste domingo (15), na Arena Amadeu Teixeira, na Alvorada, zona Centro-Oeste. O evento, que é uma homenagem a um dos principais nomes da “Arte Suave” no Amazonas, foi prestigiada por quase 2 mil pessoas e colocou frente a frente todas as categorias e graduações da modalidade.

Uma das disputas mais aguardadas foi da Absoluto faixa preta Sênior, que fez jus a ansiedade do público. Mostrando habilidade e muita garra, o mestre Charles Gonçalves, que tem mais de 20 anos de Jiu-Jítsu, venceu e conquistou o lugar mais alto do pódio. A vitória veio após o adversário, Orlean Smith, não conseguir chegar até o final do combate e desistir. Em terceiro, ficou Edvan Oliver.

“Quase no final da luta o meu adversário pediu para sair, não aguentou, deve ter sentido muito, pois faltavam segundos para acabar. Mesmo assim, foi um combate duro, cheguei até machucar, pois depois de uma puxada batemos nossas cabeças. Graças a Deus, deu certo e a premiação veio em boa hora, eu estava precisando, vai ajudar muito”, disse Charles, que pela Absoluto ganhou R$500 e uma cesta básica.

Charles é pupilo dos mestres Cosmo Dias e Nonato Machado e além de levar a categoria Principal, também conquistou a Pesadíssimo Faixa Preta. O lutador que trabalha como motorista era só alegria. “É uma honra poder participar e ganhar essa Copa que leva o nome de uma lenda do esporte, ainda mais porque iniciei no Jiu-Jítsu com os mestres Cosmo e Nonato e até hoje procuro aprender com eles”, destacou.

Quem também fez bonito no tatame foi Felipe Ferreira. O Faixa azul levou a medalha de ouro para casa após conquistar a categoria Leve e vencer por finalização o lutador Gabriel Gonçalves. O jovem de 15 anos conta que começou ainda criança a praticar a modalidade, através do seu pai e professor, Alcides Brito. Depois do falecimento do patriarca da família, ele continuou no esporte com o mestre Cosmo Dias.

“Meu pai faleceu quando eu tinha oito anos, mas sei que ele me acompanha nas competições e deve estar orgulhoso desta conquista. Desde que o perdi, treino com o mestre Cosmo, que é um ótimo treinador, exige para o bem, e sinto como se ele fosse meu segundo pai”, contou bastante emocionado Felipe, que nos dias 11 e 12 de fevereiro terá outra missão pela frente: se dar bem no Open Belo Horizonte, que acontece na capital de Minas Gerais.

Mais novos foram destaque

Para o homenageado da competição, a segunda edição surpreendeu pelo desempenho dos mais `novos`. “A cada ano que passa, Graças a Deus, mais gente passa a aderir ao Jiu-Jítsu, principalmente as crianças e jovens. E o que a gente avalia aqui é como essa classe vem se saindo bem, crescendo e ganhando os tatames. Eles tem muito a aprender, mas a gente tem a aprender com eles também, e isso me deixa muito feliz”, destacou seu Cosmo, com sua armadura.

Cosmo Dias

O mestre Cosmo Dias iniciou na Arte Suave aos 18 anos de idade. Hoje, aos 55, ele é faixa coral pela CBJJ e soma 37 anos de carreira. É considerado uma lenda viva do esporte e neste tempo já perdeu as contas de quantos faixas preta formou, mas guarda com carinho ao menos dois, seus filhos Kiki e Karina.

“Fui o primeiro aluno do mestre Nonato Machado faixa preta, o qual tenho um carinho e respeito muito grande. Acredito que durante todo este tempo de história no Jiu-Jítsu, o mais difícil é se manter, ou seja, treinar, lutar e evoluir. Porém, nada para mim é sacrifício, gosto do esporte e durante todos esses anos realizei sonhos formando atletas, conquistando títulos, ministrando projetos sociais, ajudando pessoas através do esporte e me reciclando como atleta”, disse seu Cosmo.

EM TEMPO

Com informações de assessoria