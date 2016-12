Copa Cidade de Manaus reunirá mais de 100 atletas de Tênis de Mesa

Mais de 100 atletas disputarão a Copa Cidade de Manaus de Tênis de Mesa, a partir desta sexta-feira (16) até domingo (18), no ginásio René Monteiro, na avenida Constantino Nery. O torneio é uma das principais competições do calendário da modalidade e promete reunir as feras do esporte.

A Copa vai envolver nove categorias: Iniciantes A, Iniciantes B, Mirim, Infantil, Juvenil, Absoluto A, Absoluto B, Veterano e Livre. Além do torneio reunir os principais mesa-tenistas da capital amazonense, ainda vai receber atletas de Manacapuru e Parintins. De acordo com o organizador da competição, Israel Barreto, a ideia da Copa é também avaliar os competidores para formar equipes que disputarão a temporada 2017.

“Temos um objetivo, que é de massificar o esporte e dar oportunidade aos jovens do interior, para que assim possamos descobrir novos talentos. Desta forma, acreditamos montar uma equipe amazonense sólida e capaz de se destacar nos eventos nacionais. Até o momento, temos mais de 100 inscritos, incluindo sete atletas do município de Manacapuru e cinco de Parintins. Esperamos que a Copa seja um sucesso e todos os competidores vão com sede de vitória, pois este é um evento que, para muitos, fecha o ciclo de 2016”, afirmou Barreto, ao citar nomes favoritos ao título.

“Vamos ter grandes nomes participando e que são geralmente aqueles atletas que sobem ao pódio, como Natanael Queiroz, Brenda Macena, Anderson Cunha, Elifas Soares e Alexandre Goutier Rodrigues. Nesta lista, estão os campeões do pré-mirim e adulto Estadual e alguns que ainda medalharam no Brasileiro de 2016, em Santa Catarina”, destacou Barreto.