Copa Caixa tem público abaixo da expectativa

Sede da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, a Arena da Amazônia, em Manaus, recebeu, entre os dias 7 e 18 de dezembro, a Copa Caixa Internacional de Futebol Feminino. Na ocasião, o Brasil se sagrou heptacampeão e a veterana Formiga encerrou seus 20 anos de carreira como atleta canarinha. Em quatro dias de evento, com oito jogos disputados em quatro rodadas-duplas, apenas 18.987 torcedores compareceram ao estádio. A soma é equivalente a 42,8% dos 44.300 lugares da arena, ou seja, menos da metade da capacidade da praça esportiva. A renda total foi de R$ 213.378,00.

Os números causaram surpresa, já que Manaus ficou conhecida, nacionalmente, como a cidade que abraçou o futebol feminino em 2016. Basta lembrar que 38.415 expectadores compareceram no confronto entre Brasil e África do Sul pela Rio 2016, além de bons públicos nos jogos do Iranduba pelo Campeonato Brasileiro.

Públicos

Ocorrida na quarta-feira (7), a primeira rodada-dupla da competição foi assistida por um público pagante de 4.192 pessoas que somaram ao evento renda de R$ 47.910. Mesmo a segunda rodada sendo realizada no domingo (11), a queda de público persistiu, pois, em um clima chuvoso, apenas 3.245 torcedores pagantes assistiram aos dois jogos e colaboraram no arrendamento de R$ 44.500. A terceira e última rodada-dupla da primeira fase, disputada na quarta-feira (14), foi assistida por 4.213 torcedores com renda de R$ 33.128. O domingo (18) de disputa do terceiro lugar e decisão atraiu o maior público, 7.337 espectadores e a renda de R$ 87.840 coroaram o último dia da competição.

O diretor comercial da Sport Promotion, Alfredo Carvalho, que é um dos organizadores da Copa Caixa Internacional Feminino, acredita que a queda de público se deve à crise financeira que passa o país. Ele afirmou que o público ficou bem abaixo da expectativa e não confirmou a realização do torneio em Manaus no ano que vem.

“A respeito de público e venda de ingressos não foi o que esperávamos, com certeza, mas ainda não quer dizer que a vinda do torneio novamente para cá em 2017 não acontecerá, entretanto recebemos muitas propostas para a realização desta disputa. Recebemos telefonemas do Brasil inteiro, já que temos arenas com padrões Fifa em todas as regiões do território nacional”, revelou, após a final, na saída da Arena da Amazônia.

Nos anos de 2009 a 2014, a competição foi realizada no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Em 2015, a competição, pela primeira vez, respirou novos ares e foi realizada na Arena das Dunas em Natal (RN). Após um público significável na “simpática” campanha do Iranduba no Brasileiro, os diretores do certame resolveram trazer a competição para a capital amazonense.

Sem as estrelas Marta e Cristiane, porém, com a veterana Formiga, a seleção feminina de futebol pareceu não despertar tanto interesse ao público amazonense. É o que afirma o porteiro Brízido Silva. “Acompanho futebol, mas em plena crise para o povo brasileiro as pessoas não irão gastar para ver jogos que não são classificatórios para nenhum outro campeonato”, disse o torcedor.

Já o diretor da Sport Promotion Alfredo Carvalho garantiu que a nova safra de jogadoras do futebol brasileiro fez bonito e não deixou o torcedor sentir falta dos antigos ídolos. “Andressinha, Bia, Debinha e companhia, mais a aposentadoria da Formiga fizeram o povo esquecer a Marta. Quem jogou mostrou futebol e fez com que valesse a pena investir dinheiro no ingresso. Acredito que o torcedor não veio por motivos financeiros ou climáticos, pois choveu em todos os quatro dias de jogos”, falou.

Sejel diz que chuva atrapalhou

O Secretário de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, Fabrício Lima, admitiu que o público ficou abaixo da expectativa, e disse acreditar que a chuva espantou os fãs maneuenses do estádio.

“A gente tinha mais de 10 mil ingressos entre comprados e cortesias na rua, e ainda foram comprados muitos ingressos nos dias dos jogos. O que aconteceu é que muita gente que comprou não foi. Penso que por conta da chuva intensa e como consequência o trânsito que ficou ruim. Infelizmente não foi o público que esperávamos, mas a parte boa é que não houve nenhuma o gramado estava impecável e a estrutura também”, disse.

“Fica como experiência. Já sabemos que essa época é difícil fazer torneios. São Pedro sempre nos ajudou, mas desta vez ele nos deixou não mão. Isso não mancha nossa imagem. Conversei com as jogadoras e elas adoraram tudo, o estádio, os campos de treinamento a estrutura”, concluiu.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO