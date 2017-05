Copa Brasil de Luta Livre poderá dar R$ 10 mil em premiação

Estão abertas as inscrições para a Copa Brasil de Luta Livre Esportiva, que acontece no dia 4 de junho (domingo), na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, no bairro da Alvorada I, Zona Centro-Oeste. Mais de 1.500 atletas da capital e interior são esperados na competição.

O evento vai somar pontos para a equipe na Federação Amazonense de Submission e Luta Livre Esportiva (Fasub) 2017, podendo conquistar o prêmio de 10 mil reais em dinheiro, para a academia que somar mais pontos, até final do ano.

A Copa Brasil de Luta Livre é aberta para atletas de todas as idades, faixas e categorias de peso masculino e feminino.

Com a vinda desse evento para Manaus, a Fasub pretende aumentar o intercâmbio entre os competidores da modalidade no Amazonas e revelar atletas dos projetos sociais da capital e do interior que poderão ter a oportunidade de lutar com competidores de outros estados do Brasil.

Inscrições

As inscrições ficam abertas até o dia 31 deste mês, próxima quarta-feira, no valor R$ 40 por atleta, e podem ser feitas na sede da Federação, na rua Ramos Ferreira, 2451, altos, na Praça 14, Zona Sul, das 14h às 20h. Outras informações podem ser obtidas pelo celular (92) 99190-6766.

Com informações da assessoria

